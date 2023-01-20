Михаила Сажаева окружили два Пикассо

В Екатеринбурге в международном центре искусств «Главный проспект» открылся новый сезон под названием «Шедевры великих мастеров». На выставке представлены работы «великих испанцев» — Пикассо, Дали, Гойя, Миро, а также Михаила Сажаева и Сергея Григорьева (Сережи Пикассо) из Екатеринбурга, Александра и Татьяны Новоселовых из Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник Михаил Сажаев перед открытием выставки

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Художник Михаил Сажаев перед открытием выставки

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Одним из центральных событий нового сезона в центре «Главный проспект» стала выставка «Великие испанцы. На ней представлена серия гравюр «Тавромахия» Франсиско Гойя, «Голубь мира» Пабло Пикассо, серия «Созвездия» Жоана Миро, серии работ Сальвадора Дали «Дон Кихот» и «Далинианские лошади».

Отдельное внимание уделено проекту «Капричос. Гойя и Дали». В него входит 41 гравюра XVIII века Франсиско Гойя и 41 гравюра XX века Сальвадора Дали, который видоизменил, добавил краски, изменил названия первоначальных работ своего земляка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьера выставки "Великие испанцы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Премьера выставки "Великие испанцы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Зал «Великих испанцев» заканчиваются скульптурами уральского камнереза Алексея Антонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка Александра и Татьяны Новоселовых «Мир вашему дому»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выставка Александра и Татьяны Новоселовых «Мир вашему дому»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Тему Испании сменяет выставка художников из Санкт-Петербурга Александра и Татьяны Новоселовых «Мир вашему дому», посвященную семье и семейным ценностям. «Она обращена ко всем. Каждый хранит в своем сердце очаг семейного тепла, тепла родительского, тепла душевного, связанного с воспитанием детей. Хотели с вами этим поделиться»,— рассказал отец шестерых детей Александр Новоселов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник Сергей Григорьев (Сережа Пикассо) на выставке

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Художник Сергей Григорьев (Сережа Пикассо) на выставке

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Если на первом этаже были представлена работы великого Пикассо, то на втором этаже выставочного пространства расположилась экспозиция «Песочные “Часы“ для “Рыбы“» современного Пикассо (Сергея Григорьева). Сережа Пикассо склонен озадачить зрителя таинственными названиями выставок и произведений, которые приводят к вдумчивому осмыслению современности. Выставка посвящена его 65-летнему юбилею.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытие выставки работ Михаила Сажаева Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие выставки работ Михаила Сажаева Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие выставки работ Михаила Сажаева Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 3 Открытие выставки работ Михаила Сажаева Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие выставки работ Михаила Сажаева Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Открытие выставки работ Михаила Сажаева Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Главным открытием нового сезона стала выставка уральского художника Михаила Сажаева, который в последний раз выставлялся в Екатеринбурге 12 лет назад. Он представил публике более 100 своих работ. До последнего момента его экспозицию держали в секрете, а эффектное появление мастера на открытии сезона произвело фурор. Михаил Сажаев считается одним из самых дорогих и самых загадочных художников Екатеринбурга.

Елена Медведева