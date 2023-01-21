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Коммерсантъ FM
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Андрей Рублев вышел в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Дэниела Эванса из Великобритании в третьем круге Australian Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, 6:3. В 1/8 финала россиянин сыграет с победителем матча между Хольгером Руне (Дания) и Уго Умбером (Франция).

Фото: Hannah Mckay, Reuters

Фото: Hannah Mckay, Reuters

25-летний Рублев — первая ракетка России, он занимает шестое место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 12 титулов под эгидой ассоциации. Он олимпийский чемпион в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, победитель Кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе российской сборной.

32-летний Эванс занимает 30 место в рейтинге ATP. На его счету одна победа на турнире ассоциации. Обладатель Кубка Дэвиса в составе британской сборной.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на покрытии «хард». Призовой фонд превышает $53 млн. В 1/8 финала также вышел россиянин Карен Хачанов.

Леонид Уварчев

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