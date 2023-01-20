«На селе они нужнее»

Федеральные парламентарии предложили предоставлять отсрочку от мобилизации предпринимателям и фермерам. Соответствующий законопроект в середине января внесла думская фракция «Новые люди». Руководители предприятий, КФХ и общественных организаций Кубани законопроект поддерживают, считая, что его принятие поможет смягчить давление на бизнес в условиях СВО и санкций, а также - стабилизировать экономическую ситуацию в регионе. Другие участники рынка считают, в регионе было мобилизовано не так много предпринимателей, и они — такие же граждане РФ и должны иметь равные с остальными права и обязанности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для баланса интересов

Депутаты из фракции «Новые люди» 17 января предложили внести изменения в статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Законопроект, опубликованный на сайте Госдумы, предполагает отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, глав фермерских хозяйств и единственных участников обществ с ограниченной ответственностью. Законотворцы утверждают, что инициатива направлена на обеспечение баланса интересов государства и бизнеса, а принятие закона поможет сохранить рабочие места и экономическую стабильность в стране в период проведения частичной мобилизации. В числе авторов законопроекта глава «Новых людей», основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, его первый заместитель, а также зампред Госдумы Владислав Даванков и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Согласно документу, отсрочка от мобилизации может быть предоставлена только тем, кто «не имеет задолженности по выплате заработной платы и уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации». Второе важное условие для получения преференции — наличие штата в количестве более пяти сотрудников в течение шести месяцев до начала мобилизационных мероприятий. Эти требования не касаются глав фермерских хозяйств, так как они «обеспечивают продовольственную безопасность РФ», уточняется в законопроекте.

«Наши предприниматели защищают страну не только на экономическом фронте. По словам министра обороны, в России мобилизовано 27 тыс. предпринимателей — они никуда не бегут, не прячутся. В России меньше 6 млн предпринимателей. 2,3 млн юрлиц и 3,7 млн ИП. Что такое 27 тыс. человек от этого количества? Это почти полпроцента. А, например, чиновников всех уровней около 2,5 млн в стране. Из них мобилизовали всего 1700 человек. Это семь сотых процента. Как видите, разница в шесть с лишним раз»,— поясняет Алексей Нечаев (цитата по ТАСС).

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении. Однако указ о прекращении мобилизации господин Путин не подписал. Позднее в Кремле пояснили, что необходимости в таком документе нет, и рекомендовали не обращать внимания на информацию о новых волнах мобилизации. О том, что тему продолжения мобилизации «искусственно будируют и из-за рубежа, и изнутри страны», в ходе общения с журналистами 17 января РАСсказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он посоветовал «вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет». В начале декабря на пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин заверял, что «факторов для возобновления частичной мобилизации на сегодняшний день нет».

Под угрозой банкротства

По словам опрошенных «Ъ-Кубань» предпринимателей, сегодня многие проекты поставлены «на паузу», бизнес опасается строить долгосрочные планы. В случае призыва бизнесменов в армию объемы производства, по мнению субъектов МСП, придется значительно сократить, а некоторые компании окажутся на грани банкротства. Поэтому кубанские предприниматели считают, что обсуждаемый законопроект помог бы сегодня даже просто психологически.

Основатель ООО «Вирмак» Александр Захурдаев (компания строит быстровозводимые дома, а также производит сип-панели, домокомплекты, пиломатериал строганый (камерной сушки) и крепежи) рассказал, что частичная мобилизация уже обострила кадровую проблему на предприятии: из инженерного состава призвали несколько ключевых фигур. В случае, если призовут и его самого, Александр Захурдаев считает, что производство придется сократить на две трети.

Директор рекламного агентства «Максмедиа» Вахтанги Кочо подчеркивает, что принятие таких поправок к закону позволили бы фермерам и предпринимателям спокойно работать и вкладывать деньги и силы в развитие своего бизнеса. «Например, сейчас существует господдержка импортозамещающей продукции, есть возможность взять кредит с низкой процентной ставкой, получить субсидию, но ИП не очень активно пользуются этими преференциями. Они опасаются, что в случае мобилизации просто не смогут отработать заемные деньги. Принятие закона может изменить ситуацию. Предприниматели Краснодарского края начнут активнее заходить в региональные и федеральные программы развития бизнеса, диверсифицировать свое производство, занимая ниши, освободившиеся после ухода известных брендов, и увеличивать конкурентоспособность своей продукции»,— говорит господин Кочо.

С авторами законопроекта соглашается и гендиректор Союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков. «Действительно, фермеры обеспечивают безопасность страны, дают людям работу, обеспечивают налоговые поступления в бюджет региона. Поэтому на селе они нужнее»,— считает руководитель. Николай Щербаков возглавляет КФХ.

«У меня забрали двух трактористов и одного бригадира, что уже привело к определенным трудностям в производстве. Потеря же руководителя КФХ может поставить под угрозу само существование хозяйства»,— говорит господин Щербаков.

ИП равны перед законом

По наблюдениям гендиректора садоводческого предприятия «Алма Продакшн» Дмитрия Бобкова, мобилизация предпринимателей Краснодарского края почти не затронула. «К данному законопроекту отношусь негативно, так как считаю, что ИП — такой же гражданин, как и все, и должен иметь равные права и обязанности с остальными. Для меня важнее, чтобы бронь получил грамотный тракторист, агроном или главный инженер, без которого производство может остановиться»,— говорит Дмитрий Бобков.

Директор садоводческого предприятия «КСП «Дружба» Владислав Корчагин предположил, что военкоматы на основании писем руководителей сельскохозяйственных предприятий во время проведения частичной мобилизации и без дополнительных законов давали бронь тем работникам, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции.

Руководитель проекта «24 ТОП» Владимир Гладков уверен, что закон об отсрочке для индивидуальных предпринимателей и глав фермерских хозяйств необходим. Представители МСП, по его словам, одни из основных регулярных налогоплательщиков и ежемесячно пополняют бюджет деньгами, в отличие от больших предприятий, которые имеют отсрочки по платежам и задолженности.

«Предприниматели прокладывают новые логистические маршруты, создают стартапы и вносят новаторские методы и способы ведения бизнеса, чем двигают экономику нашей страны вперед»,— говорит господин Гладков.

Он уверен, что благодаря появлению отсрочки от мобилизации российский бизнес будет работать в полную силу и сможет и дальше оказывать поддержку участникам СВО. «Если закон не примут, то в случае мобилизации многие предприниматели уйдут с рынка, сотрудники станут безработными, новые товары и услуги будут появляться все реже — замедлятся темпы развития экономики»,— считает Владимир Гладков.

Повторная попытка

Краснодарское отделение «Опоры России» уже 23 сентября, то есть практически сразу после начала частичной мобилизации, направило главе региона письмо (копия есть в распоряжении редакции «Ъ-Кубань»). В нем были предложены меры, позволяющие, по мнению членов общественного объединения, снизить воздействие мобилизации на экономику региона, в частности на малый и средний бизнес.

В октябре преавительство РФ объявило о мерах поддержки мобилизованных предпринимателей. В частности, гражданам, призанным на военную службу, было разрешено оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через третьих лиц (ранее военнослужащим было запрещено заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц). Для оформления доверенностей новому руководителю индивидуальные предприниматели, главы и единственные учредители своих компаний при призыве на военную службу получают несколько дней. Кроме того, для уже мобилизованных бизнесменов предусмотрели отсрочку по уплате налогов и других платежей. Мобилизованные владельцы бизнеса могут оформить кредитные каникулы и отсрочку по аренде.

«Открытой статистики о том, сколько предпринимателей мобилизовано в Краснодарском крае и как это сказалось на экономике региона, нет. На мой взгляд, их призвано не так много. Тем не менее, у этих людей возникло множество вопросов и трудностей, связанных с сохранением и ведением бизнеса. На наш взгляд, гораздо проще было призвать безработных, должников по каким-то статьям, например, по алиментам. Поэтому я считаю, что законопроект, внесенный 17 января в Госдуму, правильный и нужный, однако содержит лишь один пункт из того, что мы предлагаем для смягчения воздействия мобилизации на экономику региона»,— рассказывает председатель ККО «Опора России» Даниэль Башмаков.

По его мнению, независимо от того, будет или нет мобилизация, наличие четких законодательных гарантий, что руководителей и учредителей предприятий не мобилизуют, необходимо. Особенно это важно для инвесторов. «Если они будут уверены в том, что их не призовут, они начнут более смело открывать новые производства, создавать новые рабочие места. Это значительно улучшит инвестиционный климат на Кубани. А сейчас многие находятся в раздумьях, стоит ли что-то затевать»,— говорит господин Башмаков.

Маргарита Синкевич