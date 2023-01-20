МСП Банк профинансировал удмуртских предпринимателей на полмиллиарда рублей

Свыше 500 млн рублей получил малый и средний бизнес Удмуртской Республики в рамках совместной с Корпорацией МСП программы льготного кредитования, действовавшей с мая 2022 года. За это время МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) оказал финансовую поддержку более чем 70 предпринимателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МСП Банк Фото: МСП Банк

«Удмуртская Республика стала первым регионом, где мы совместно с властями региона и МСП Банком начали выдачу льготных кредитов местным предпринимателям. В условиях расширения санкций мы оперативно согласовали условия программы и запустили ее, поддержав бизнес доступным финансированием в непростое время. Удмуртия стала отправной точкой для реализации аналогичных льготных программ в других регионах»,— отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По условиям совместной программы льготного кредитования, финансирование доступно представителям любой отрасли, входящим в реестр субъектов МСП за исключением производителей нефтепродуктов, табачных изделий и ряда других сфер. Лидером по привлечению средств стало промышленное производство. Совокупно эта отрасль была профинансирована на 250 млн рублей.

«В этом году мы планируем участвовать в реализации новой льготной программы для предпринимателей региона. Сейчас мы совместно с правительством Удмуртии разрабатываем ее условия. Главная задача — создать и предложить нашим предпринимателям продукт, который будет максимально соответствовать их запросам»,— подчеркнул председатель Правления Иван Подберезняк.

То, что в регионе у бизнеса есть большая потребность в привлечении льготного финансирования, подтвердил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

«У нас есть собственный Фонд поддержки предпринимательства, который в прошлом году выдал более тысячи займов на сумму 1,8 млрд рублей. Но мы понимаем, что этого недостаточно, поэтому благодарны Корпорации МСП и МСП Банку за программу — это еще один инструмент поддержки наших предпринимателей. В текущем году мы вновь будем рады сотрудничеству, а также намерены расширить деятельность программы льготного кредитования с привлечением системообразующих банков»,— сказал он.

По условиям программы субсидируемых регионами кредитов, в случае недостатка залога бизнес может использовать «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Они покрывают до 50% суммы кредита. Поручительство оформляется в одном окне при обращении за кредитом в банк и выдается для предпринимателя бесплатно.

Напомним, расширение взаимодействия с регионами и поддержка местного бизнеса — одно из приоритетных направлений деятельности МСП Банка. В рамках этой работы финансово-кредитная организация не только предоставляет меры государственной поддержки, но и предлагает предпринимателям собственные продукты, в том числе адаптированные под потребности конечного потребителя.