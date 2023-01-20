Россиянин Хачанов вышел в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл Фрэнсиса Тиафо из США в третьем круге Australian Open. Проходивший в Мельбурне матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) и продлился 3 часа 32 минут. В 1/8 финала Хачанов сыграет с японским теннисистом Ёсихито Нисиокой.

26-летний Карен Хачанов занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он четыре раза побеждал в турнире ATP в одиночном разряде. Лучший результат Хачанова на турнирах Большого шлема — выход в полуфинал US Open в прошлом году.

Australian Open проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд составит более $50 млн. Участниками турнира стали 20 россиян, в том числе Даниил Медведев, Андрей Рублев, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

Эрдни Кагалтынов