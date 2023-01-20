В правительстве объяснили снижение показателей «дорожной карты» по развитию ИИ в РФ изменением методик подсчета

Снижение прогнозируемого объема рынка искусственного интеллекта (ИИ) в России со 160,1 млрд руб. (эти данные отражены в «дорожной карте» от 2019 года, опубликованной на сайте Минцифры) до 14 млрд руб. к 2024 году (эти данные приводятся в актуализированной «дорожной карте», утвержденной в декабре 2022 года) связано с изменением методики подсчета данного показателя, следует из ответа Минэкономразвития, поступившего в «Ъ».

Как объяснили в министерстве, в старой версии «дорожной карты» при подсчете прогнозируемого показателя объема рынка учитывался общий объем российского рынка решений в сфере ИИ, включающий в себя решения крупных ИИ-разработчиков, отраслевых компаний, а также стартапов. В свою очередь, в новой версии документа этот показатель рассчитан без учета выручки крупных разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта и отраслевых компаний.

Помимо этого, в Минэкономразвития заявили, что снижение объемов бюджетного финансирования мероприятий по развитию ИИ в России с 56,8 млрд руб. (до 2024 года) до 24,6 млрд руб. (также до 2024 года) связано с тем, что «развитие ИИ не может быть полностью централизовано в рамках одного федерального проекта, одной "дорожной карты", как это предусматривалось ранее». В связи с этим формирование и внедрение ИИ-продуктов, говорят в министерстве, закреплены не только в «дорожной карте» «Развитие высокотехнологичного направления "Искусственный интеллект" (ИИ) на период до 2030 года», но и в других «дорожных картах», ведомственных программах цифровой трансформации, стратегиях цифровой трансформации отраслей и субъектов Российской Федерации.

В свою очередь, напоминают в Минэкономразвития, предполагаемый объем внебюджетного финансирования, представленного в «дорожной карте» «Нейротехнологии и искусственный интеллект» 2019 года, составлял 334,9 млрд руб. Такая оценка, говорят в Минэкономразвития, «носила оценочный характер по результатам аналитических исследований рынка в целом, а само внебюджетное финансирование включало все затраты на развитие технологии всех участников рынка, тогда как в новой «дорожной карте» объем ожидаемого внебюджетного финансирования составил 112,6 млрд руб. А сама новая «дорожная карта» содержит конкретные мероприятия, показатели и обязательства, в том числе финансовые, ответственных за их реализацию».

О планах правительства развивать технологий ИИ — в материале «Ъ» «Искусственный интеллект пошел на убыль».

Никита Королев