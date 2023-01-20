Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В правительстве объяснили снижение показателей «дорожной карты» по развитию ИИ в РФ изменением методик подсчета

Снижение прогнозируемого объема рынка искусственного интеллекта (ИИ) в России со 160,1 млрд руб. (эти данные отражены в «дорожной карте» от 2019 года, опубликованной на сайте Минцифры) до 14 млрд руб. к 2024 году (эти данные приводятся в актуализированной «дорожной карте», утвержденной в декабре 2022 года) связано с изменением методики подсчета данного показателя, следует из ответа Минэкономразвития, поступившего в «Ъ».

Как объяснили в министерстве, в старой версии «дорожной карты» при подсчете прогнозируемого показателя объема рынка учитывался общий объем российского рынка решений в сфере ИИ, включающий в себя решения крупных ИИ-разработчиков, отраслевых компаний, а также стартапов. В свою очередь, в новой версии документа этот показатель рассчитан без учета выручки крупных разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта и отраслевых компаний.

Помимо этого, в Минэкономразвития заявили, что снижение объемов бюджетного финансирования мероприятий по развитию ИИ в России с 56,8 млрд руб. (до 2024 года) до 24,6 млрд руб. (также до 2024 года) связано с тем, что «развитие ИИ не может быть полностью централизовано в рамках одного федерального проекта, одной "дорожной карты", как это предусматривалось ранее». В связи с этим формирование и внедрение ИИ-продуктов, говорят в министерстве, закреплены не только в «дорожной карте» «Развитие высокотехнологичного направления "Искусственный интеллект" (ИИ) на период до 2030 года», но и в других «дорожных картах», ведомственных программах цифровой трансформации, стратегиях цифровой трансформации отраслей и субъектов Российской Федерации.

В свою очередь, напоминают в Минэкономразвития, предполагаемый объем внебюджетного финансирования, представленного в «дорожной карте» «Нейротехнологии и искусственный интеллект» 2019 года, составлял 334,9 млрд руб. Такая оценка, говорят в Минэкономразвития, «носила оценочный характер по результатам аналитических исследований рынка в целом, а само внебюджетное финансирование включало все затраты на развитие технологии всех участников рынка, тогда как в новой «дорожной карте» объем ожидаемого внебюджетного финансирования составил 112,6 млрд руб. А сама новая «дорожная карта» содержит конкретные мероприятия, показатели и обязательства, в том числе финансовые, ответственных за их реализацию».

О планах правительства развивать технологий ИИ — в материале «Ъ» «Искусственный интеллект пошел на убыль».

Никита Королев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...