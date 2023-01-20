Константинов: сил для обороны Крыма более чем достаточно

В Крыму сформирована достаточная военная группировка, способная защитить полуостров, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава парламента региона Владимир Константинов.

По его словам, ситуация надежная, потому что российской армии удалось стабилизировать фронт. «Группировка на случай каких-то экстренных мероприятий у нас достаточная. Крымчане верят вооруженным силам, Черноморскому флоту, поэтому в этом плане мы достаточно надежно защищены... Сил для обороны Крыма всегда было более чем достаточно»,— отметил политик.

Он также подчеркнул, что если украинские власти решат повысить ставки, то будет нанесен один или несколько ударов, и «спецоперация очень быстро прекратится».

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США считают Крым украинским и поддерживают Украину в стремлении вернуть свои территории любыми средствами.

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Александр Дремлюгин, Симферополь