Футбольный клуб «Краснодар» хочет приобрести центрального защитника

ФК «Краснодар» планирует приобрести центрального защитника. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, команда рассматривает трансфер представителей балканских клубов. Инициативу выдвинул тренер «быков» Владимир Ивич.

«Не исключен вариант, что клуб расстанется с одним из игроков центральной зоны»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что защитник клуба Сергей Бородин не полетит на сборы в Дубай, агент игрока рассматривает предложения других клубов. Решение о пребывании защитника, ранее игравшего в центральной зоне, Вячеслава Литвинова тренер Владимир Ивич примет по результатам сборов команды.

Анастасия Донскова

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