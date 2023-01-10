Защитник ФК «Краснодар» Сергей Бородин не полетит на сборы в Дубай

Защитник футбольного клуба «Краснодар» Сергей Бородин не полетит на сборы команды в Дубай. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

Футболист останется в Краснодаре и займется индивидуальными тренировками. По данным издания, агент спортсмена занимается поисками новой команды.

«Приоритет футболиста — остаться в Российской Премьер Лиге», — говорится в сообщении.

Контракт Сергея Бородина с «Краснодаром» действует до конца июня 2023 года. В 2020 году игрока арендовала «Уфа». В родной клуб спортсмен вернулся в 2022 году. В нынешнем сезоне 23-летний футболист стал автором одного гола и одной результативной передачи.

Анастасия Донскова

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