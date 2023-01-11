Решение о пребывании защитника Вячеслава Литвинова в ФК «Краснодар» примут в Дубае

Тренер футбольного клуба «Краснодар» оценит игру защитника Вячеслава Литвинова и примет решение о его пребывании в команде во время сборов в Дубае. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

«Футболист намерен проявить себя перед новым тренером. Литвинов не заинтересован в возвращении во вторую команду "быков"»,— говорится в сообщении.

Вячеслав Литвинов выступал за команды «Краснодар-2» и «Краснодар-3». С 2020 года входит в основной состав клуба. В нынешнем сезоне защитник сыграл в 19 матчах и стал автором двух мячей.

Ранее стало известно, что защитник «Краснодара» Сергей Бородин не полетит на сборы команды в Дубай. Его агент занят поиском новой команды.

Анастасия Донскова

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