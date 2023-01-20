Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, на сколько организаторы увеличили размер призовых, а также о том, кто станет наставником победивших дизайнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ANDAM — французская премия в области моды, учрежденная в 1989 году Натали Дюфур как совместное предприятие Министерства культуры Франции и организации моды Defi Mode. В 2023-м ее организаторы решили увеличить сумму призов до серьезных €700 тыс. Помимо главного приза в €300 тыс. и за второе место в €100 тыс. для модельеров, она удвоила размер вознаграждения за аксессуары и инновации, которые теперь эквивалентны €100 тыс. Также награды в €100 тыс. удостоится начинающий французский дизайнер.

Наставником победителя в категории «аксессуары» станет управляющий директор Hermes Гийом де Сейн — в течение года. А генеральный директор Chloe Риккардо Беллини (бывший глава Maison Margiela) станет ментором обладателей главных грантов. Заместитель генерального директора Lacoste Катрин Шпиндлер возглавит в этом году премию Пьера Берже — ту самую для начинающего дизайнера. Хочется верить, что таланты не подведут наставников. А у последних очень серьезная команда.