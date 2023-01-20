Netflix отчиталась и объявила об уходе Рида Хастингса с поста генерального директора

В четверг, 19 января, стриминговый видеосервис Netflix объявил, что его сооснователь Рид Хастингс покидает пост генерального директора. Он возглавлял компанию с момента ее основания в 1997 году. В 2020 году в Netflix стало два генеральных директора — кроме господина Хастингса, этот пост теперь занимал Тед Сарандос, который до этого был директором по контенту. Теперь господин Сарандос сохранит свой пост, а еще одним директором компании станет Грег Питерс, до этого работавший операционным директором Netflix.

Господин Хастингс станет главой совета директоров с исполнительными функциями. Он отметил, что изменения в составе руководства компании готовились не один год. Эти изменения вступили в силу сразу же после публикации заявления.

Одновременно с этим Netflix представила данные за четвертый квартал (.pdf). Компания сообщила о росте числа платных подписчиков на 7,7 млн — намного лучше ожидавшихся аналитиками 4,6 млн. Общее число подписчиков составило к концу декабря 231 млн. Выручка компании в четвертом квартале выросла на 1,9%, до $7,9 млрд. Чистая прибыль упала в 11 раз, до $55 млн.

Прошлый год был довольно сложным для Netflix — в первом полугодии число подписчиков снижалось, акции компании за год упали на 38%. Несмотря на сокращение прибыли, инвесторы положительно отреагировали на рост числа подписчиков и смену в руководстве компании: акции Netflix после публикации этих новостей выросли почти на 6%.

О том, почему с риском оттока подписчиков столкнулись российские стриминги,— в публикации «Ъ» «Зрители смотрят в кошелек».

Яна Рождественская