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Коммерсантъ FM
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В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности

В ряде муниципалитетов Крыма продлили срок действия желтого уровня террористической опасности до 5 февраля, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, высокий (желтый) уровень террористической опасности сохранится на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Ленинского и Красноперекопского районов.

Объекты республиканского минтранса, ЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза находятся под усиленной защитой.

«Ситуация полностью контролируется республиканскими органами власти, а также органами местного самоуправления муниципальных образований»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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