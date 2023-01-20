В Сочи при пожаре в многоквартирном доме эвакуировали 140 человек

В Сочи при пожаре в шестиэтажном жилом доме эвакуировали 140 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КРаснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона курорта в 21:39. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на мансардном этаже здания на площади 140 кв. м. К 22:56 пожар локализовали на площади 210 кв. м. На месте работали звенья ГДЗ. Погибших и пострадавших не обнаружили. Сообщается, что пожар ликвидировали в 00:56.

О причинах возгорания к настоящему времени не сообщается. К тушению привлекли 31 человека и 8 единиц техники.

Анастасия Донскова

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