В Сочи в результате пожара в шестиэтажке полностью выгорели 10 квартир

В результате пожара в многоквартирном доме в Сочи полностью выгорел шестой этаж, на котором расположено 10 квартир. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«Устанавливаются причины и условия произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований закона, в первую очередь правил противопожарной безопасности»,— сообщает надзорное ведомство.

Пожар произошел вечером 19 января в одной из квартир шестого этажа в доме по улице Тимирязева, 52/7. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на мансардном этаже здания на площади 140 кв. м. К 22:56 пожар локализовали на площади 210 кв. м.

Лица, нуждающиеся во временном жилье, направлены в пункт временного размещения. Погибших и пострадавших нет.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram