Посол Антонов: США развязали гибридную войну на территории России

Соединенные Штаты развязали «тотальную гибридную войну» на территории России и наживаются на партнерах по НАТО, заставляя их финансировать свой военно-промышленный комплекс. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов заявил.

«Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории»,— заявил господин Антонов журналистам (цитата по «РИА Новости»). По его словам, члены Североатлантического альянса вынуждены «финансировать ренессанс американского ВПК».

Глава дипмиссии также заявил, что российские власти никогда не угрожали применить ядерное оружие. Подобные сообщения в прессе и от западных политиков он назвал «пустопорожними и безответственными». Накануне на тему ядерного оружия высказался зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

19 января господин Антонов заявил, что риторика Вашингтона становится «более воинственной». Он сообщил, что Россия уничтожит все оружие, которое Запад поставляет Украине, как «в годы Великой Отечественной войны».

Дарья Эрозбек