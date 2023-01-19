Посол РФ: риторика США становится более воинственной, они подталкивают Украину к терактам

Посол РФ Анатолий Антонов заявил, что Россия уничтожит все оружие, которое Запад поставляет Украине, как «в годы Великой Отечественной войны». По его мнению, риторика Вашингтона становится «более воинственной». Так он отреагировал на заявление представителя Госдепартамента Неда Прайса о том, что Украина сама решает, по каким целям ей наносить удары. Господин Прайс комментировал публикацию американских СМИ о том, что США признают необходимость предоставления Украине оружия, которое может быть использовано для ударов по Крыму.

«Констатируем, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что "Крым — это Украина", а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram. Он ожидает усиления рисков эскалации после комментария господина Прайса.

По мнению российского посла, «такой настрой» поддерживают американские журналисты. В своих материалах они пишут, что американские РСЗО HIMARS и в перспективе БМП Bradley могли бы быть задействованы в наступлении на Крым. Господин Антонов заявил, что «комментаторы наивно полагают, что Россия не отреагирует на удары по своей территории».

«Какое бы оружие американцами или натовцами не поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас. Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает нас на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена»,— заявил посол. По его мнению, поставки оружия Украине «приведут лишь к увеличению жертв среди мирного населения».

Газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщала, что, по мнению Вашингтона, удар по Крыму может усилить позицию украинской стороны на переговорах. По информации источников издания, у американских чиновников ослабли опасения возможной эскалации конфликта при таком сценарии.

О поддержке странами Запада Украины — в материале «Ъ» «Давос им это все».

Леонид Уварчев