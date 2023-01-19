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Умер депутат Госдумы первого созыва Андрей Попов

Андрей Попов, депутат Госдумы первого созыва (1993–1995), помощник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и начальник управления по внутренней политике администрации президента (2000–2001, 2004–2006), умер на 60-м году жизни. Об этом сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Андрей Попов

Андрей Попов

Фото: Государственная Дума РФ

Андрей Попов

Фото: Государственная Дума РФ

«Да, мне сегодня сказали коллеги о том, что он ушел из жизни»,— сказал господин Ивлев, работавший вместе с Андреем Поповым в АП (цитата по «РИА Новости»).

В беседе с РБК Леонид Ивлев описал Андрея Попова как «человека из команды Суркова (заместителя руководителя АП в 1999–2008 гг., первого заместителя в 2008–2011 гг. Владислава Суркова.— "Ъ")» и одного из участников процесса создания партии «Единая Россия». Смерть экс-депутата господин Ивлев связал с проблемами с сердцем.

Как писал журнал «Ъ-Власть», Андрей Попов считался «чуть ли не правой рукой Суркова». Как сообщалось, возглавляя управление по внутренней политике администрации президента, господин Попов, наряду с Владиславом Сурковым, управлял «всей региональной политикой».

Андрей Сапожников

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