Согласно вьетнамским подсчетам, с 1961 по 1971 год американская военная авиация выполнила 19 905 миссий, распылив около 80 млн литров ядохимикатов, 61% из которых составлял Agent Orange, содержавший 366 кг диоксина, над почти 26 тыс. деревень на территории 3,06 млн га — почти четвертью территории Южного Вьетнама; 86% зараженной территории было опрыскано более двух раз, а 11% — более десяти раз. В этом вопросе вьетнамская версия почти не расходится с американской. По американской оценке, количество ядохимикатов — более 74 млн л (первоначальные оценки были ниже) .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолеты ВВС США распыляют Agent Orange над джунглями Южного Вьетнама. 1966 год

Фото: AP Самолеты ВВС США распыляют Agent Orange над джунглями Южного Вьетнама. 1966 год

Фото: AP

Agent Orange вызывал заболевания кожи, рак, генетические мутации, приводящие к патологиям репродуктивной системы и рождению детей с патологическими дефектами. По разным оценкам, от 2,1 млн до 4,8 млн местных жителей подверглись воздействию Agent Orange. По данным вьетнамского Красного Креста, уже после войны как минимум 150 тыс. детей родились с генетическими дефектами. Фото жертв приводят в ужас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Agent Orange продолжает вызывать генетические сбои уже у третьего поколения вьетнамцев

Фото: Oliver Berg / picture alliance / Getty Images Agent Orange продолжает вызывать генетические сбои уже у третьего поколения вьетнамцев

Фото: Oliver Berg / picture alliance / Getty Images

В 1984 году американские военнослужащие, пострадавшие от Agent Orange во Вьетнаме, и члены их семей получили компенсацию от компаний, производивших это вещество,— в общей сложности $197 млн (хотя заметная часть этой суммы досталась адвокатам, работавшим над групповым судебным иском). Подавшим аналогичный иск вьетнамцам, пострадавшим от «тактического гербицида» (бюрократический термин, употреблявшийся американскими военными), в компенсации было отказано.