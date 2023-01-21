Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кто такой подполковник Риснер

Джеймс Робинсон Риснер (1925–2013).

Подполковник Джеймс Риснер

Подполковник Джеймс Риснер

Фото: U.S. Air Force

Подполковник Джеймс Риснер

Фото: U.S. Air Force

Первоначальную летную подготовку Дж. Р. Риснер получил в 1943–1944 годах на авиабазе ВВС США Уильямс в штате Аризона. Служил в зоне Панамского канала. В 1946 году в свободное от службы время попал в аварию на мотоцикле. В госпитале познакомился с будущей женой, вместе с ней уволился в запас. Работал на автозаправочной станции и в авторемонтной мастерской. Записался в военно-воздушные силы национальной гвардии США штата Оклахома. В 1951 году вернулся в состав регулярных войск. Участвовал в войне в Корее. Самолет-истребитель F-86E-10, на котором Риснер чаще всего совершал боевые вылеты, был украшен изображением героя популярного мультфильма — кролика Багза Банни. 5 августа 1952 года одержал первую победу в воздушном бою, сбив северокорейский МиГ-15 (всего за время войны сбил восемь «МиГов»). После войны продолжал военную службу на территории ФРГ, США, Японии. В январе 1965 года был переведен на авиабазу в Дананге (Южный Вьетнам). Участвовал в бомбардировках Лаоса и Северного Вьетнама. 22 марта 1965 года его истребитель-бомбардировщик Republic F-105 был подбит. Риснер катапультировался над Тонкинским заливом и был спасен после 15 минут пребывания в воде.

3–4 апреля 1965 года Риснер возглавлял авианалеты на мост Хамжонг («Пасть дракона»), в которых участвовало 79 самолетов, в том числе 46 F-105 . За боевые заслуги Риснер был награжден Крестом военно-воздушных сил США. 23 апреля 1965 года его портрет появился на обложке журнала Time.

16 сентября 1965 года Риснер совершал свой 55-й боевой вылет. Во время атаки на вьетнамскую позицию зенитных управляемых ракет его самолет был подбит и загорелся. Катапультировавшийся летчик приземлился на рисовое поле и был взят в плен.

В плену подполковник Риснер пробыл 7 лет 4 месяца и 27 дней. Большую часть времени его содержали в тюрьме Хоа Ло, в том числе около трех лет он провел в камере-одиночке. По утверждению Риснера, в заключении он подвергался пыткам, вынужден был подписать признание в военных преступлениях и принять участие в съемках документального многосерийного телефильма телевидения ГДР «Piloten im Pyjama», рассказывающего об американских военнопленных во Вьетнаме. В тюрьме Риснер был неформальным лидером пленных американских летчиков. Он был освобожден в составе первой партии военнопленных 12 февраля 1973 года, дослужился до звания бригадного генерала и вышел в запас в 1976 году.

Его имя носит награда, вручаемая лучшему курсанту оружейной школы ВВС США на авиабазе Неллис, штат Невада. В 2001 году на территории Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, был установлен памятник Риснеру.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...