Кто такой подполковник Риснер

Джеймс Робинсон Риснер (1925–2013).

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Фото: U.S. Air Force Подполковник Джеймс Риснер

Фото: U.S. Air Force

Первоначальную летную подготовку Дж. Р. Риснер получил в 1943–1944 годах на авиабазе ВВС США Уильямс в штате Аризона. Служил в зоне Панамского канала. В 1946 году в свободное от службы время попал в аварию на мотоцикле. В госпитале познакомился с будущей женой, вместе с ней уволился в запас. Работал на автозаправочной станции и в авторемонтной мастерской. Записался в военно-воздушные силы национальной гвардии США штата Оклахома. В 1951 году вернулся в состав регулярных войск. Участвовал в войне в Корее. Самолет-истребитель F-86E-10, на котором Риснер чаще всего совершал боевые вылеты, был украшен изображением героя популярного мультфильма — кролика Багза Банни. 5 августа 1952 года одержал первую победу в воздушном бою, сбив северокорейский МиГ-15 (всего за время войны сбил восемь «МиГов»). После войны продолжал военную службу на территории ФРГ, США, Японии. В январе 1965 года был переведен на авиабазу в Дананге (Южный Вьетнам). Участвовал в бомбардировках Лаоса и Северного Вьетнама. 22 марта 1965 года его истребитель-бомбардировщик Republic F-105 был подбит. Риснер катапультировался над Тонкинским заливом и был спасен после 15 минут пребывания в воде.

3–4 апреля 1965 года Риснер возглавлял авианалеты на мост Хамжонг («Пасть дракона»), в которых участвовало 79 самолетов, в том числе 46 F-105 . За боевые заслуги Риснер был награжден Крестом военно-воздушных сил США. 23 апреля 1965 года его портрет появился на обложке журнала Time.

16 сентября 1965 года Риснер совершал свой 55-й боевой вылет. Во время атаки на вьетнамскую позицию зенитных управляемых ракет его самолет был подбит и загорелся. Катапультировавшийся летчик приземлился на рисовое поле и был взят в плен.

В плену подполковник Риснер пробыл 7 лет 4 месяца и 27 дней. Большую часть времени его содержали в тюрьме Хоа Ло, в том числе около трех лет он провел в камере-одиночке. По утверждению Риснера, в заключении он подвергался пыткам, вынужден был подписать признание в военных преступлениях и принять участие в съемках документального многосерийного телефильма телевидения ГДР «Piloten im Pyjama», рассказывающего об американских военнопленных во Вьетнаме. В тюрьме Риснер был неформальным лидером пленных американских летчиков. Он был освобожден в составе первой партии военнопленных 12 февраля 1973 года, дослужился до звания бригадного генерала и вышел в запас в 1976 году.

Его имя носит награда, вручаемая лучшему курсанту оружейной школы ВВС США на авиабазе Неллис, штат Невада. В 2001 году на территории Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, был установлен памятник Риснеру.