Новак усомнился в перспективе подачи газа по уцелевшей нитке «Северного потока-2»

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что говорить о поставках газа по уцелевшей нитке «Северного потока-2» на сегодняшний день пока рано. Он напомнил, что на газопроводе до сих пор проводят экспертизу после взрывов. Сроков завершения работ господин Новак не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сейчас рано говорить об этом. Там же идет обследование этой инфраструктуры. Окончательно заключения нет на этот счет с точки зрения целостности этой инфраструктуры. Будем смотреть по результатам»,— сказал Александр Новак в ходе Российско-туркменского бизнес-форума в Ашхабаде (цитата по «Интерфаксу»).

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября. Пострадали три из четырех ниток трубопроводов. На момент взрыва поставки по «Северному потоку» не осуществлялись из-за ремонта турбин.

Россия и страны Евросоюза назвали случившееся диверсией. Расследованием занялись Дания и Швеция, поскольку инцидент произошел в их экономических зонах. К ним присоединилась Германия.

В «Газпроме», который допустили к расследованию позже, сообщили, что на месте взрывов обнаружены две воронки глубиной три и пять метров. В Еврокомиссии заверили, что расследование продолжается.

Подробнее о ситуации на газопроводах — в материале «Ъ» «"Северные потоки" пройдут декомпрессию».

Лусине Баласян