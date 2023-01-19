Новак усомнился в перспективе подачи газа по уцелевшей нитке «Северного потока-2»

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что говорить о поставках газа по уцелевшей нитке «Северного потока-2» на сегодняшний день пока рано. Он напомнил, что на газопроводе до сих пор проводят экспертизу после взрывов. Сроков завершения работ господин Новак не назвал.
Александр Новак
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Сейчас рано говорить об этом. Там же идет обследование этой инфраструктуры. Окончательно заключения нет на этот счет с точки зрения целостности этой инфраструктуры. Будем смотреть по результатам»,— сказал Александр Новак в ходе Российско-туркменского бизнес-форума в Ашхабаде (цитата по «Интерфаксу»).
Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября. Пострадали три из четырех ниток трубопроводов. На момент взрыва поставки по «Северному потоку» не осуществлялись из-за ремонта турбин.
Россия и страны Евросоюза назвали случившееся диверсией. Расследованием занялись Дания и Швеция, поскольку инцидент произошел в их экономических зонах. К ним присоединилась Германия.
В «Газпроме», который допустили к расследованию позже, сообщили, что на месте взрывов обнаружены две воронки глубиной три и пять метров. В Еврокомиссии заверили, что расследование продолжается.
Подробнее о ситуации на газопроводах — в материале «Ъ» «"Северные потоки" пройдут декомпрессию».