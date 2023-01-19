«Правильные люди могут пострадать»

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать активы тех, кто «предал свою страну», под социальное жилье. В свою очередь сенатор Андрей Клишас отметил, что на сегодня для этого отсутствует соответствующая законодательная база. В частности, необходимо внести поправки в Уголовный кодекс. Ранее председатель нижней палаты Вячеслав Володин призвал отбирать собственность тех, кто покинул страну и призывает к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации армии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает данный вопрос не таким простым, как это может показаться на первый взгляд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Заместитель председателя Госдумы, бывший детский омбудсмен Анна Юрьевна Кузнецова отчасти нашла решение проблемы нехватки жилья для детей-сирот. Им можно передавать недвижимость уехавших в недружественные страны россиян.

Далее цитата: «Есть те, кто предал свою страну, есть те, кто уехал, на территории России существуют и организации, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для обеспечения сирот жильем стоит поискать ресурсы в этом направлении?»

Таким образом, мы видим рождение нового термина — «люди из недружественных стран». Официальная реакция не заставила себя ждать. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что все-таки уехать из страны — на сегодня не преступление. И лишать данную категорию граждан их жилья законодательство сейчас не позволяет. Однако ничего невозможного, как известно, в этом мире не существует. Придется принять соответствующие поправки в Уголовный кодекс, и тогда вопрос решен. Тем более, как мы видим, дело-то благое — чего не сделаешь ради детей-сирот.

Что же, хорошо, только давайте для начала составим реестр всех уехавших россиян, проживающих в недружественных странах. А также их детей, жен, любовниц и других родственников, дальних и близких. У кого из чиновников и депутатов среднего, низшего, а то и высшего звена имеется имущество, активы за рубежом?

Но давайте пойдем дальше: вот есть активы схваченных за руку коррупционеров — почему бы не забрать их дворцы с золотыми унитазами, с последующей передачей под детские дома? Или лучше их продать — так ведь можно целый квартал социального жилья построить, а то и поселок городского типа. Мы же должны действовать по справедливости, не правда ли?

Дело в том, что просто так взять и ввести в Уголовный кодекс понятие «конфискация имущества по политическим причинам» — дело достаточно трудоемкое. Нужно же хоть примерно эти причины описать. Потому что есть те, кто просто покинул страну, а есть те, кто вдобавок ее еще и предал — призывает к экстремизму, порочит ее всячески. И грань между этими категориями достаточно тонкая. Шаг вправо, шаг влево, не то сказал, не подумав — получай статью.

Может, человек лечиться уехал на воды — климат ему не подходит. Вот великий пролетарский писатель Максим Горький в Италии проживал. Вернешься с поправленным здоровьем, а уже некуда — квартирку-то отобрали, пусть и на благое дело. А он или она, может быть, всей душой поддерживает официальный курс, даже больше, чем многие. Взвесить все нужно, а то ведь правильные люди могут пострадать.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".