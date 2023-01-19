«Правильные люди могут пострадать»

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать активы тех, кто «предал свою страну», под социальное жилье. В свою очередь сенатор Андрей Клишас отметил, что на сегодня для этого отсутствует соответствующая законодательная база. В частности, необходимо внести поправки в Уголовный кодекс. Ранее председатель нижней палаты Вячеслав Володин призвал отбирать собственность тех, кто покинул страну и призывает к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации армии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает данный вопрос не таким простым, как это может показаться на первый взгляд.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Заместитель председателя Госдумы, бывший детский омбудсмен Анна Юрьевна Кузнецова отчасти нашла решение проблемы нехватки жилья для детей-сирот. Им можно передавать недвижимость уехавших в недружественные страны россиян.
Далее цитата: «Есть те, кто предал свою страну, есть те, кто уехал, на территории России существуют и организации, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для обеспечения сирот жильем стоит поискать ресурсы в этом направлении?»
Таким образом, мы видим рождение нового термина — «люди из недружественных стран». Официальная реакция не заставила себя ждать. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что все-таки уехать из страны — на сегодня не преступление. И лишать данную категорию граждан их жилья законодательство сейчас не позволяет. Однако ничего невозможного, как известно, в этом мире не существует. Придется принять соответствующие поправки в Уголовный кодекс, и тогда вопрос решен. Тем более, как мы видим, дело-то благое — чего не сделаешь ради детей-сирот.
Что же, хорошо, только давайте для начала составим реестр всех уехавших россиян, проживающих в недружественных странах. А также их детей, жен, любовниц и других родственников, дальних и близких. У кого из чиновников и депутатов среднего, низшего, а то и высшего звена имеется имущество, активы за рубежом?
Но давайте пойдем дальше: вот есть активы схваченных за руку коррупционеров — почему бы не забрать их дворцы с золотыми унитазами, с последующей передачей под детские дома? Или лучше их продать — так ведь можно целый квартал социального жилья построить, а то и поселок городского типа. Мы же должны действовать по справедливости, не правда ли?
Дело в том, что просто так взять и ввести в Уголовный кодекс понятие «конфискация имущества по политическим причинам» — дело достаточно трудоемкое. Нужно же хоть примерно эти причины описать. Потому что есть те, кто просто покинул страну, а есть те, кто вдобавок ее еще и предал — призывает к экстремизму, порочит ее всячески. И грань между этими категориями достаточно тонкая. Шаг вправо, шаг влево, не то сказал, не подумав — получай статью.
Может, человек лечиться уехал на воды — климат ему не подходит. Вот великий пролетарский писатель Максим Горький в Италии проживал. Вернешься с поправленным здоровьем, а уже некуда — квартирку-то отобрали, пусть и на благое дело. А он или она, может быть, всей душой поддерживает официальный курс, даже больше, чем многие. Взвесить все нужно, а то ведь правильные люди могут пострадать.
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