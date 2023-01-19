Сына замглавы МВД ждут в Генпрокуратуре

Как стало известно «Ъ», главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении трех представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз Самарской области ООО «Межотраслевое объединение ТНП», одним из которых является сын заместителя главы МВД России Игоря Зубова Денис Зубов. По данным следствия, они пытались подкупить сотрудника регионального УФСБ, передав ему 18 млн руб. за общее покровительство, но были задержаны и заключены под стражу. Сейчас обвиняемые завершают ознакомление с материалами уголовного дела, которое затем поступит на утверждение в Генпрокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Зубов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Денис Зубов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что расследование дела завершено, стало известно из постановлений Басманного райсуда Москвы, который в очередной раз продлил обвиняемым меру пресечения. Из решения следует, что исполнительный директор ООО «Межотраслевое объединение ТНП» Василий Ермаков, президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и заместитель генерального директора ООО «ТД Брент» Денис Зубов, являющийся сыном статс-секретаря — заместителя министра МВД Игоря Зубова, будут находиться в СИЗО до 11 февраля 2023 года. При этом всем троим в зависимости от ролей, отведенных следствием, уже предъявлены обвинения в окончательной редакции в совершении преступлений. Так, Василию Ермакову инкриминируется ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), а двум его подельникам — ч. 4 ст. 291.1 (посредничество в даче особо крупной взятки).

С учетом предусмотренных данными статьями санкций фигуранты могут провести за решеткой от семи до пятнадцати лет. Также суд вправе назначить каждому выплату штрафа в семидесятикратном размере от суммы взятки, что составит не менее 1,260 млрд руб., хотя для таких случаев действует ограничение в 500 млн руб.

Наличие близкого родственника с судимостью не является препятствием для работы в МВД, но и не приветствуется в полицейском ведомстве.

Уголовное дело по факту дачи взятки было возбуждено в феврале 2022 года следственным управлением СКР по Самарской области, в которое обратился сотрудник регионального УФСБ. По данным чекиста, еще в ноябре 2021 года Василий Ермаков через посредников Игоря Карпова и Дениса Зубова предложил ему стать «крышей» одной из крупнейших перевалочных нефтебаз Самарской области ООО «Межотраслевое объединение ТНП». За общее покровительство предлагалась разовая выплата в размере 18 млн руб., а в дальнейшем по 5 млн руб. ежемесячно. Переговоры, которые велись под негласным контролем чекистов, закончились в феврале 2022 года. Дениса Зубова задержали после того, как он передал портфель с деньгами сотруднику УФСБ, а затем взяли двух других участников подкупа. Арестовал их самарский суд, но затем первый заместитель руководителя СКР Эдуард Кабурнеев передал уголовное дело для объективности расследования в центральный аппарат комитета.

Адвокаты обвиняемых, утверждавшие, что их арест стал результатом провокации, пытались добиться их освобождения из СИЗО под домашний арест или запрет определенных действий, но им было отказано. При этом Басманный и Московский городской суды согласились с версией следствия о том, что в случае освобождения фигуранты могут скрыться, создать ложные доказательства своей невиновности, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, а заодно и «продолжить заниматься преступной деятельностью».

Сами обвиняемые уже прочитали материалы своего дела, ознакомились с ним и большинство их защитников. Только одному адвокату, который вступил в дело в декабре, еще потребовалось время для чтения. Таким образом, уже в самое ближайшее время материалы расследования будут переданы на утверждение обвинения в Генпрокуратуру. Представители СКР и защиты от комментариев воздержались.

Алексей Соковнин