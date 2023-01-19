Мужчина погиб на пожаре в доме на ул. Арцыбушевской в Самаре

Тело погибшего мужчины обнаружено в четверг 16:37 (MSK+1) в нежилом здании на ул. Арцыбушевской в Самаре. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Пожар в нежилом одноэтажном доме начался в четверг днем. Сообщение о нем поступило на в 15:46.
Пламя охватило площадь 60 кв. м. Есть угроза распространения огня на соседние дома.
Ранее в Самаре загорелся жилой дом в историческом центре на ул. Некрасовской, 25А. Пламя охватило площадь 800 кв. м.
Огонь тушили почти сутки. Двое погибли и двое пострадали.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Предполагаемый виновник инцидента задержан и арестован.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «День с огнем».