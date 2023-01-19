В Самаре начался крупный пожар в доме на ул. Арцыбушевской

Пожар начался в нежилом одноэтажном доме в Самаре в четверг днем. Сообщение о происшествии в Ленинском районе на ул. Арцыбушевская, 110, поступило на пульт дежурного в 15:46 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Площадь огня составляет 60 кв.м. Пожар тушат 85 человек и 25 единиц техники. В настоящее время сохраняется угроза распространения на соседние дома.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Ранее в Самаре произошел пожар в историческом центре на ул. Некрасовской, 25А. Огонь удалось полностью потушить спустя почти сутки.

Известно о двух погибших и двух пострадавших. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Предполагаемый виновник инцидента задержан и арестован.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «День с огнем».