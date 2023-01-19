ЦБ объяснил причины резкого ослабления рубля в конце прошлого года

«Временные факторы», в числе которых сокращение объемов валютной выручки экспортеров и увеличение спроса на валюту со стороны участников торгов, стали причиной ослабления курса рубля. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России (.pdf).

«В последние дни декабря на фоне повышенной потребности кредитных организаций в регулировании открытых валютных позиций увеличился спрос на своп CNY/RUB, что привело к всплеску стоимости привлечения ликвидности в юанях»,— отмечается в аналитическом материале.

Среди последствий ослабления рубля в регуляторе также зафиксировали снижение индекса RTSI в декабре относительно доллара США (на 13,7%). При этом на фоне ослабления национальной валюты происходил «значительный рост» объема торгов.

«Также в конце года ускорился процесс конвертации валютных депозитов в рублевые, что привело к росту спроса банков на иностранную валюту в целях компенсации влияния на открытую валютную позицию»,— указано в обзоре. Замедление ослабления рубля наблюдалось 15 декабря, когда физлица продали через крупнейшие российские банки «токсичную» валюту на общую сумму 25,8 млрд руб.

В декабре 2022 года биржевой курс рубля заметно ослаб относительно показателей прошлых месяцев. К примеру, 22 декабря торги на Мосбирже начались с резкого ослабления российской валюты: к 12:40 мск доллар США достиг отметки в 72,63 руб. (максимальное значение с апреля 2022 года).

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Андрей Сапожников