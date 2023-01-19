В Риме началась церемония похорон актрисы Джины Лоллобриджиды

Церемония похорон итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды проходит на площади Пьяцца дель Пополо в Риме, сообщает La Repubblica. Госпожа Лоллобриджида умерла 16 января в возрасте 95 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония похорон актрисы Джины Лоллобриджиды

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Церемония похорон актрисы Джины Лоллобриджиды

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Церемония похорон началась в 12.30 (14:30 мск) в столичной церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто. Гроб с телом актрисы под аплодисменты внесли в церковь, которую неофициально называют «церковью художников», поскольку с 1953 года там проводятся богослужения и собрания «Мессы деятелей искусства».

Попрощаться с актрисой пришли не только члены ее семьи и друзья, но и премьер-министр Италии Джорджия Мелони, мэр Рима Роберто Гуальтьери, а также министр сельского хозяйства страны и внучатый племянник актрисы Франческо Лоллобриджида, передает Quotidiano.

На церемонии похорон также присутствовала группа берсальеров — военнослужащих в шапках с фазаньим пером, поскольку одной из всемирно известных ролей госпожи Лоллобриджиды стала роль Берсальеры в фильме «Хлеб, любовь и фантазия».

Джина Лоллобриджида начала свою актерскую карьеру в 1946 году. В 1952 году она сыграла главную роль в фильме французского кинорежиссера Кристиана-Жака «Фанфан-Тюльпан». Лента принесла актрисе известность, в том числе среди голливудских режиссеров. Первым американским проектом госпожи Лоллобриджиды стал фильм «Посрами дьявола» (1953 года).

Свою карьеру итальянская актриса решила закончить в 1970-х годах. Впоследствии она занималась фотожурналистикой, скульптурой и благотворительностью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Озорница и царица».

Милена Костерева