Девелопер из Краснодара построит в Академическом ЖК площадью 130 тысяч кв. м

Федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» планирует реализовать в Академическом (район Екатеринбурга) жилой проект площадью 130 тыс. кв. м. На сегодняшний день компания получила разрешение на строительство первой очереди площадью 34 тыс. кв. м. Как писал ранее «Ъ-Урал», застройщик данной компании «А-19» планирует построить к 2026 году ЖК высотой до 26 этажей. Новый ЖК под названием «А+» появится в границах ул. Академика Ландау — Академика Вавилова — Академика Курчатова.

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По данным пресс-службы компании «Девелопмент-Юг», компания основана в 1995 году, ее владельцем является Сергей Иванов, а штаб-квартира расположена в Краснодаре. Помимо Краснодара компания также строит в Перми, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Астрахани.

Напомним, в прошлом году в Академический зашел другой застройщик — девелоперская компания «Прогресс» из Астрахани.

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