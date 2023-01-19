Литва к 2030 году планирует развернуть дивизию

В Литве к 2030 году появится «средняя дивизия», сообщил командующий армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. Пока самой крупной войсковой единицей в Литве является бригада (дивизия состоит из нескольких бригад).

«О механизированной, танковой дивизии речь не идет, но при достаточном финансировании и необходимых для этого политических решениях к 2030 году мы сможем развернуть среднюю дивизию»,— сказал господин Рупшис радио LRT (перевод ТАСС). По мнению генерал-лейтенанта, если стране не будет хватать своих подразделений, то их обеспечат союзники по НАТО.

Польша ранее в январе объявила о создании первой пехотной дивизии на востоке страны. Она станет пятым тактическим формированием в польской армии.

В январе США отправили Польше и Литве больше 1 тыс. единиц американской бронетехники. В близости к украинским границам окажутся танки M1 Abrams и боевые машины пехоты Bradley. Среди прочего это открывает дополнительные возможности для новых поставок вооружений со стороны Запада Украине.

Подробнее об укреплении восточного фланга НАТО — в материале «Ъ» «Дело бронетехники».

Леонид Уварчев