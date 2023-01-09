Польша объявила о создании первой пехотной дивизии на востоке страны

На востоке Польши будет создано новое военное формирование — первая дивизия пехоты легионеров. Соответствующее решение уже утверждено, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Первая дивизия пехоты легионов станет пятым тактическим формированием в польской армии. Она будет состоять из четырех бригад, в каждой из них по четыре батальона. Дивизия — это крупнейшее военное формирование в вооруженных силах Польши в мирное время.

Дивизию планируется вооружить американскими танками Abrams, южнокорейскими танками K-2, самоходными гаубицами польского производства Krab, южнокорейскими К-9 и беспилотными системами разведки.

«Между 16-й механизированной дивизией, действующей прежде всего в Варминьско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, действующей в основном в Мазовецком и Люблинском воеводстве, создается первая дивизия пехоты легионов, которая будет действовать преимущественно на территории Подляского воеводства»,— сообщил на брифинге министр (цитата по ТАСС). Распоряжение о формировании первых частей уже выдано, отметил Мариуш Блащак.

Польская Республика граничит с семью государствами: Германией — на западе, Словакией и Чехией — на юге, Россией — на севере, Литвой, Белоруссией и Украиной — на востоке. В ноябре два человека погибли в результате падения обломков ракеты в деревне Пшеводув на востоке Польши, неподалеку от границы с Украиной.

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Мария Федотова