Историк о переименовании главной улицы Геленджика: чтобы назвать по-новому, нужно обосновать

Переименования улиц и других объектов истории и культуры, в том числе и в Геленджике, возможны, но это требует серьезного обоснования и поддержки населения, только тогда эти топонимы приживутся и органично впишутся в культурно-историческую среду. Так считает историк Виталий Бондарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«Переименования улиц площадей говорят о том, что люди меняют свое отношение к истории. Но мы все время говорим об исторической памяти, и в то же время сами ее обрываем. В итоге у каждого поколения создается свой образ прошлого. Связи этих образов у разных поколений нет», - рассказал господин Бондарь «Ъ-Кубань».

Как пример слишком частого переименования он привел улицу Гимназическую в Краснодаре, которая 12 раз меняла свое название. Ряд улиц в кубанской столице переименовывали по два, по три раза, при этом некоторые из переименований были совершенно нелогичны, но по документам прошли, отмечает он.

«Конечно, подобные переименования, в принципе, возможны, но они должны быть хорошо обоснованы, должны быть понятны мотивы переименования, подготовлено общественное мнение, и необходима поддержка населения, тогда эти изменения и будут встречены позитивно, и приживутся, и будут иметь культурно-исторический смысл. Что касается переименования улицы Луначарского в проспект Геленджикский, я пока не понимаю, зачем называть улицу именем самого города. С культурно-исторической точки зрения мне такое обоснование видится недостаточным», - добавил историк.

Согласно данным сайта геленджикской администрации улица Луначарского на рубеже ХIХ-ХХ века она носила название «улица Шоссейная», так как была частью Новороссийско-Сухумского шоссе, проходившего по побережью от Новороссийска в сторону Сухума. После революции получила название - улица Луначарского. Со ссылкой на данные Геленджикского историко-краеведческого музея на сайте отмечается, улица получила название в 1920-1930-е годы в честь первого наркома просвещения РСФСР Анатолия Васильевича Луначарского (умер во Франции в 1933 году). В 1970-е годы некоторые краеведы и экскурсоводы высказывали в местной печати мнение о том, что улицу назвали в честь сына Анатолия Васильевича — военного корреспондента Анатолия Анатольевича Луначарского. С 1942 года будучи корреспондентом газеты «Красный черноморец» он освещал боевые действия морской пехоты Черноморского флота, служил на корабле «Красная Грузия», большую часть времени проводил в боевых порядках 83-й бригады морской пехоты, а в сентябре 1943 погиб при штурме Новороссийска. Доподлинно известно то, что решением Новороссийского горисполкома 1968 года именем Анатолия Анатольевича Луначарского была названа бывшая улица Молдавская в районе Анапского шоссе в Новороссийске, но документальных подтверждений о наименовании его именем улицы в Геленджике нет, отмечается на сайте мэрии.

13 января местные власти сообщили, что топонимическая комиссия курортного города переименовала улицу Луначарского, в проспект Геленджикский. За день до этого новое наименование внесли в федеральную информационную адресную систему. В мэрии Геленджика отмечали, что улица имеет все основные признаки для проспекта.

18 января глава Геленджика Алексей Богодистов пояснил в своем Telegram-канале, что главная цель переименования — «это курортная составляющая». Главная улица курорта достойна носить имя своего города, новый проспект станет лицом Геленджика, указал он. Мэр также отметил, что на улице Луначарского расположено самое большое количество объектов санаторно-курортного комплекса, только число официальных гостиниц достигает 120. Кроме того, здесь продолжают строить новые знаковые объекты, планируют дополнительное озеленение и украшение улицы подсветкой, а также благоустройство остановочных павильонов. Градоначальник пообещал, что жителям и бизнесменам, работающим на этой улице, предложат самый короткий и удобный путь оформления документов. А именем первого наркома просвещения Анатолия Луначарского назовут одну из новых улиц, чтобы оставить его имя в истории курорта.

Михаил Волкодав

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