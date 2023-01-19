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Коммерсантъ FM
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Лукашенко: попытки удушить Россию и Белоруссию провалились

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна и Россия «очень хорошо» закончили 2022 год. Он отметил улучшение торгово-экономического сотрудничества двух стран и обратил внимание, что сальдо сложилось «в пользу Беларуси».

«Это говорит о том, что те попытки нас удушить, и Россию, и Беларусь, сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим»,— сказал господин Лукашенко на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым (цитата по БЕЛТА).

Господин Лавров прибыл в Минск накануне, 18 января, вечером. По итогам встреч планируется подписание плана межмидовских консультаций на 2023 год и межправительственного меморандума, а также постановления заседания.

Страны Запада усилили санкционное давление на Белоруссию в 2020 году на фоне массовых протестов несогласных с официальными итогами президентских выборов. В 2022 году, на фоне начала военной операции РФ на Украине, страны Запада также приняли несколько пакетов ограничений как против России, так и против Белоруссии, которую обвиняют в содействии Москве.

О том, как господин Лавров оценивает итоги 2022 года,— в материале «Ъ» «Многополярное расстройство».

Леонид Уварчев

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