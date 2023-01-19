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Коммерсантъ FM
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Шарль Мишель едет в Киев на встречу с Владимиром Зеленским

Глава Евросовета Шарль Мишель находится на пути в Киев. Он сообщил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и депутатами Верховной рады.

Шарль Мишель

Шарль Мишель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Шарль Мишель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Они (украинцы.— "Ъ") нуждаются и заслуживают нашей поддержки»,— написал господин Мишель в Twitter.

Евросоюз готовит десятый пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых ограничениях. В девятый пакет санкций попали 141 человек и 49 юрлиц. Ограничения коснулись российских вооруженных сил, ВМФ, ВКС и сухопутных войск, сил специальных операций и главного управления Генштаба. Всего в санкционном списке ЕС насчитывается около 1,3 тыс. человек и 120 организаций.

О поддержке Украины со стороны ЕС — в материале «Ъ» «Давос им это все».

Леонид Уварчев

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