Киев утверждает, что не просил Тбилиси передать системы «Бук» бесплатно

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев предлагал Тбилиси купить у него зенитные ракетные комплексы «Бук», а не получить их безвозмездно. Так он отреагировал на сообщения грузинских политиков и Министерства обороны.

«Нам непонятны заявления грузинских политиков, а точнее вице-спикера парламента, также последние заявления Минобороны о том, что Украина попросила бесплатно передать системы "Бук"... Украина подтверждает свою готовность купить их у Грузии на взаимовыгодных условиях»,— сказал господин Касьянов Palitranews (перевод по ТАСС).

Временный поверенный сообщил, что властям Грузии было направлено 30 официальных запросов, в которых отмечается возможность «передачи или продажи оружия и военной техники». По его словам, ни на один из них посольство не получило ответа.

Спор по поводу «Буков» начался со статьи господина Касьянова, в которой тот сообщил, что Украина просила Грузию передать ей комплексы, которые та получила от Киева в 2008 году. Кроме того, Украина просила передать ей противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Тбилиси получил от США. Минобороны Грузии после этого заявило, что Тбилиси не получил «Буки» безвозмездно,— они были куплены в рамках многомиллионной закупки по секретному соглашению. Грузия не меняет свою политику насчет поставок вооружения Украине, так как она не хочет становиться стороной конфликта.

Об отношениях РФ и Грузии — в материале «Ъ» «Куда прямые вывезут».

Леонид Уварчев