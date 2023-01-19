Первое десятилетие XXI века в Гренландии было самым теплым за тысячу лет

Средняя температура в Гренландии с 2001 по 2011 год была самой высокой за последнюю тысячу лет и на 1,5°C выше, чем в XX веке, свидетельствуют данные исследования проб льда, проведенного немецким Институтом Альфреда Вегенера (AWI).

«Собранные данные показывают, что потепление с 2001 по 2011 год явно отличается от естественных изменений за последние 1000 лет. Хотя это было ожидаемо в свете глобального потепления, мы были удивлены тем, насколько очевидной была эта разница на самом деле»,— приводит пресс-служба AWI слова научного сотрудника Марии Хоерхолд.

Ученые изучили пробы многолетнего льда, собранные в 16 точках центральных районов Гренландии. Из данных исследования следует, что средняя температура в Гренландии постепенно снижалась, а на рубеже XIX и XX веков начала резко расти. Согласно выводам ученых, зафиксированное повышение температуры может привести к резкому ускорению таяния ледовой шапки Гренландии в ближайшие годы.

Эрдни Кагалтынов