Суд в Удмуртии не изменил меру пресечения Дмитрию Талантову по делу о фейках про армию РФ

18 января в Завьяловском районном суде Удмуртии состоялось первое судебное заседание по делу в отношении президента адвокатской палаты республики Дмитрия Талантова. Ему предъявили обвинение в распространении фейков о действиях российской армии и в разжигании вражды (п. «а» и п. «д» ч. 2 ст. 207.3, а также ч. 2 ст. 282 УК РФ). Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Колегова Фото: Татьяна Колегова

Напомним, по версии следствия, господин Талантов разместил пять постов, в которых выражал свое резкое мнение и давал оценку происходящего в Донбассе. Отмечается, что их проверила психолого-лингвистическая экспертиза. Исследование подтвердило, что информация в постах призвана разжигать враждебность к российской армии и представителям власти. Также прокурор подчеркнул, что в постах содержалась ложная дискредитирующая информация о действиях ВС РФ на территории Украины.

При этом Дмитрий Талантов признал сам факт размещения постов, однако не считает это преступлением. «Я просто считаю, что не совершил преступления. Я как признавал, так и признаю. Как не считал, так и не считаю. С этой позиции я не сверну»,— заявил он на судебном заседании.

Вместе с тем, в судебном заседании защитник подсудимого Павел Биянов просил сделать рассмотрение дела закрытым, поскольку на нем могут быть упомянуты сведения, касающиеся осужденного за госизмену спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, адвокатом которого был Дмитрий Талантов. Однако судья решил, что процесс будет открытым. При этом на время оглашения информации, касающейся дела Ивана Сафронова, его закроют.

Также сторона защиты просила суд изменить меру пресечения Дмитрию Талантову с содержания под стражей на домашний арест из-за наличия у него заболеваний. Суд ходатайство отклонил.