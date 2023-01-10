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18 января пройдет судебное заседание по делу президента адвокатской палаты Удмуртии о фейках про армию РФ

Первое судебное заседание по делу в отношении президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова пройдет 18 января. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества, уголовное дело поступило в Завьяловский районный суд.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дмитрия Талантова обвиняют в распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, а также в публичных действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, совершенных с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 282, п. «а», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом стали антивоенные посты господина Талантова в соцсетях. Судебный процесс по данном делу проведут в Завьяловском суде, поскольку, согласно версии СКР, он распространял не соответствующие действительности сообщения на даче.

Напомним, президент республиканской адвокатской палаты являлся одним из основных защитников обвиненного в госизмене бывшего спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. В окончательной редакции СКР обвинил адвоката в пяти преступных эпизодах «публичного распространения заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Господин Талантов свою вину не признает.

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