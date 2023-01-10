Крещенские купания в Краснодаре проведут в девяти водоемах и купелях

В Краснодаре на период празднования Крещения Господня омовения проведут в девяти купелях и водоемах при храмах. Адреса и расписание опубликованы на портале Екатеринодарской и Кубанской епархии.

В Храме святого благоверного князя Димитрия Донского купания пройдут в купели на берегу озера Старая Кубань.

Крещенские омовения 19 января проведут в храме Рождества Христова на улице Рождественская набережная. Место для купания будет оборудовано на пляже в парке «Старая Кубань» на улице Парусной после богослужения в храме святителя Николая Чудотворца и храме Святого Страстотерпца Императора Николая.

Купель установят на территории храма Иоанна Крестителя, в храме в честь Святаго Великомученика и Победоносца Георгия в хуторе Ленина, в храме в честь Николая Мирликийского Чудотворца, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в станице Елизаветинской. В станице Старокорсунской купания пройдут в пойме реки Кубань.

Купания в специально оборудованном бассейне пройдут неподалеку от Иоанно-Юрьевского храма в поселке Краснодарском.

Богослужения пройдут в городе 18 и 19 января в 51 храме и соборе. В храмах города проведут литургию, всенощное бдение, освещение воды и богослужения. Службы пройдут в Свято-Екатерининском кафедральном соборе, Войсковом соборе святого благоверного князя Александра Невского, храме Благовещения Пресвятой Богородице, храме Дмитрия Донского и других храмах семи краснодарских городских благочиннических округах.

В период с 9 по 17 января в Краснодаре пребудет икона Богородицы «Умягчение злых сердец».

Анастасия Донскова

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