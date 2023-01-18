СМИ сообщили о смерти подростка в Москве от редкой формы бессонницы

В квартире на юго-западе Москвы обнаружено тело 16-летнего подростка. По предварительным данным, причиной смерти могла стать семейная фатальная бессонница, сообщает газета «Известия» со ссылкой на анонимный источник.

По данным источника «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, у подростка было «несколько сложных заболеваний», в том числе бессонница.

Точную причину смерти врачи смогут определить после вскрытия.

Семейная фатальная бессонница — редчайшее заболевание. По данным National Sleep Foundation, всего в мире было зарегистрировано 70 случаев этого заболевания.

Центр редких генетических болезней США сообщает, что при семейной фатальной бессоннице нарушается сон, наблюдаются психологические проблемы и потеря веса.

По данным национальной библиотеки медицины США, пациенты также могут страдать кратковременной потерей памяти. В среднем болезнь протекает на протяжении 18 месяцев и приводит к смерти.

Лусине Баласян