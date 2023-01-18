Клишас усомнился в конституционности пожизненного запрета госслужбы для не служивших в армии

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что инициатива о пожизненном запрете госслужбы для россиян, не прошедших службу по призыву, нуждается в проработке. 17 января председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что опыт военной службы будет необходим при приеме на госслужбу и для участия в выборах.

На сегодняшний день российское законодательство предусматривает 10-летний запрет на госслужбу для тех граждан, которые не прошли военную службу. Запрет действует со дня истечения срока обжалования заключения призывной комиссии. Андрей Клишас подчеркнул, что Конституционный суд в 2014 году признал неконституционным пожизненный запрет на госслужбу. Вместе с тем ограничение избирательных прав граждан, отметил сенатор, законодательством не предусмотрено.

«Пока не совсем ясным видится то, как предлагаемое регулирование будет соответствовать действующим конституционным принципам и позициям Конституционного Суда по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан»,— написал Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Госдумы 17 января заявил, что в России требуется система «кадровых лифтов», в рамках которой каждый гражданин «может и должен защищать страну». По его мнению, опыт военной службы и наличие военно-учетной специальности должны стать обязательным критерием для поступления на госслужбу. С аналогичным предложением спикер Госдумы выступал 28 сентября — через несколько дней после объявления частичной мобилизации.

Сам Вячеслав Володин не служил в армии. В Telegram-канале Госдумы сообщили, что господин Володин проходил обучение на военной кафедре Саратовского института, участвовал в военных сборах, принял присягу. Сейчас спикер Госдумы — полковник запаса.

Лусине Баласян