Кубань стала лидером Национального туристического рейтинга по итогам 2022 года

Краснодарский край по итогам 2022 года занял первое место в Национальном туристическом рейтинге. Его составили журнал «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Регион набрал 121,7 балла, обогнав Московскую область и Москву. В исследовании оценивались уровень развития туротрасли и гостиничной инфраструктуры, доходность отрасли туризма и гостеприимства, ее вклад в экономику региона, развитие санаторно-курортной отрасли, туристская уникальность и привлекательность региона, уровень преступности, а также популярность региона как у российских туристов, так и у иностранцев. Кроме того, при анализе данных учитывалось количество запросов в «Яндексе» об отдыхе в регионе с 1 декабря 2021 по 30 ноября 2022 года и количество публикаций и сообщений в СМИ с упоминанием региона.

Крым занял пятое место рейтинга, набрав 112,7 балла. В прошлом году он занимал четвертое место, которое теперь досталось Санкт-Петербургу. Севастополь оказался на 55-й строчке рейтинга, набрав 53,4 балла. Адыгея заняла 72-е место в рейтинге. Республика набрала 35,1 балла.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что из-за закрытых аэропортов Краснодарский край прибавил всего 1%. Работающий аэропорт Сочи позволил региону показать хотя бы этот небольшой процент роста. В Крыму, по его словам, ситуация сложилась хуже, поскольку не удалось заместить прилетающих на отдых туристов ни путешествующими по железной дороге, ни автотуристами. В итоге турпоток в республику снизился на 30% к 2021 году.

По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, в 2022 году внутренний турпоток по России составил более 61 млн человек, увеличившись с 2021 года на 4,5 млн человек. Он отметил, что в прошлом году изменился подход к туристической отрасли. Он стал системным, а многие из мер были введены впервые, например, субсидия на строительство быстровозводимых модульных отелей, грантовая поддержка на строительство туристической инфраструктуры и покупку оборудования. В этом году планируется принять еще несколько законов в туротрасли.

«Закон о гостевых домах обсуждается давно, его ждут региональные власти, особенно Краснодарский край, Крым и Севастополь. Мы торопимся с легализацией гостевых домов как средств размещения для установления более прозрачных правил на туристическом рынке и хотели бы принять его в весеннюю сессию»,— отметил председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

За 2022 год Корпорация «Туризм.РФ» разработала три мастер-плана, это крупные комплексные проекты: горный и бальнеологический курорт «Долина Васта» в горном кластере Сочи, «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае и «Кондуки» в Тульской области. Их общий номерной фонд составит 4,7 тыс. номеров. Кроме того, в прошлом году началась реализация мегапроекта по строительству всероссийского пляжного семейного курорта «Новая Анапа». Планируется, что к 2030 году ежегодный турпоток на этот курорт составит 3–5 млн человек.

Татьяна Ручкина

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