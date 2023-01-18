Bloomberg: российский бизнес переживает повторение 1990-х годов

Аналитики Bloomberg опросили нескольких российских предпринимателей, которые пытаются заниматься бизнесом в условиях санкций и ухода западных компаний с местного рынка. «Творческие способы» восстановления цепочек поставок со стороны представителей малого бизнеса в условиях экономического шока — это во многом повторение практики 1990-х годов, считают аналитики агентства.

«Многие обозреватели сравнивают актуальную экономическую изоляцию России с изоляцией советской эпохи. Тем не менее, это больше напоминает 1990-е годы, когда крах коммунизма оставил зияющие дыры в цепочках поставок, вынуждая потребителей и предпринимателей находить творческие способы их заполнения»,— говорится в материале Bloomberg.

В нем описываются истории нескольких молодых российских предпринимателей, пытающихся использовать текущую ситуацию для запуска своих бизнес-проектов. К примеру, в тексте агентства фигурирует 37-летняя Виктория Шеланова — SMM-менеджер из Москвы, в условиях отсутствия конкуренции договаривающаяся с китайскими поставщиками об отправке партии жилетов для вейкборда.

Также в качестве примера площадки для «ситуативных предпринимателей» Bloomberg упоминает Avito, где размещено 173 тыс. объявлений о продаже продукции итальянского модного дома Gucci. Несмотря на то что авторы Bloomberg данным примером иллюстрируют способность российских предпринимателей восстанавливать поставки ушедших с рынка брендов, как убедился «Ъ», большинство товаров из объявлений в топе выдачи по запросу Gucci — это поддельная одежда по заниженным ценам.

«Один предприимчивый россиянин, попросивший не называть его имени, создал в Дубае компанию, получившую лицензию на импорт золота. Российские компании покупают слитки и отправляют их ему, а он продает их ювелирам в ОАЭ. Получив 40% прибыли, он использует вырученные средства для покупки автомобильных запчастей для отправки в Россию»,— приводит Bloomberg пример еще одной бизнес-модели в условиях «мобилизационной экономики».

Ввод российских войск на Украину и его последствия негативно отразились на российском бизнесе, вынужденном искать альтернативные логистические и коммуникационные решения для продолжения работы на фоне международной изоляции.

Подробнее о том, как боевые действия на Украине изменили российский бизнес, — в спецпроекте «Ъ» «Свое дело в СВО-времена».

Андрей Сапожников