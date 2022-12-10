Как в 2022 году предприниматели пытались сохранять и развивать бизнес

Специальная военная операция (СВО) изменила экономику и деловую среду России. Наш проект — серия интервью с предпринимателями о работе в меняющихся не в лучшую сторону условиях. Герои делятся опытом принятия трудных решений, поддержки сотрудников, переживания неудач и перезапуска проектов.

Выберите сферу бизнеса и узнайте истории предпринимателей.

Сейчас вы можете узнать истории предпринимателей из сферы торговли и услуг. Скоро здесь появятся интервью с героями из других бизнес-направлений.