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Дезертира догнала пуля

В Липецкой области убили самовольно покинувшего зону СВО военнослужащего

В Усманском районе Липецкой области сегодня днем был застрелен военнослужащий. Его разыскивали в нескольких регионах за самовольное оставление воинской части, действующей в зоне специальной военной операции (СВО). При себе у него было автоматическое оружие с патронами и гранатами. За сутки до гибели 31-летний мужчина посетил свою мать в Воронеже. По словам односельчан, он участвовал в СВО в качестве добровольца.

Силовики осматривают место, где был застрелен дезертир

Силовики осматривают место, где был застрелен дезертир

Фото: Оперативная съемка

Силовики осматривают место, где был застрелен дезертир

Фото: Оперативная съемка

Сегодня утром в социальных сетях появилась информация о розыске 31-летнего Дмитрия Перова, самовольно покинувшего воинскую часть, находящуюся в зоне проведения специальной военной операции. Источники «Ъ» в правоохранительных органах подтвердили распространение в воронежских и липецких отделениях полиции ориентировки на мужчину.

Согласно документу, Дмитрий Перов родился в 1991 году. Он зарегистрирован в небольшом селе Новоуглянка Усманского района Липецкой области. В ориентировке указано, что рост мужчины составляет 180 см, у него худощавое телосложение, он лысый, носит бороду и усы. Кроме того, Дмитрий Перов был одет в камуфляж темно-зеленого цвета.

Воинскую часть мужчина покинул 13 января. По данным источников «Ъ», информация о его розыске пришла из Белгородской области, которая граничит с Сумской областью Украины. Днем 17 января Дмитрий Перов навестил свою мать, которая живет в Ленинском районе Воронежа на улице 20-летия Октября.

Во время розыска в сети появилась видеозапись с расположенной рядом с домом матери Дмитрия Перова остановки на улице Некрасова. На ней виден человек в военной форме с вещмешком и крупной сумкой. Судя по видео, мужчина не пытался скрываться и не прятал лицо.

В конце записи он садится в маршрутку, маршрут которой пролегает по центру Воронежа. После этого, как уточнили источники «Ъ» в правоохранительных органах, боец покинул Воронежскую область.

По данным из ориентировки, у Дмитрия Перова при себе мог быть автомат с пятью магазинами, а также гранаты. Он, как полагали в полиции, двигался к себе домой в Новоуглянку, куда сразу же прибыли силовики. Село расположено примерно в 70 км от Воронежа. Официально факт его розыска в правоохранительных органах Воронежской и Липецкой областей не комментировали, переадресовывая вопросы в Министерство обороны, где также ничего не сообщали о сбежавшем военнослужащем.

Через несколько часов после публикации ориентировки правительство Липецкой области сообщило об обнаружении и ликвидации Дмитрия Перова. «Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся доследственные мероприятия»,— сообщили власти в Telegram-канале.

По неофициальной информации, мужчина был застрелен спецназовцем неподалеку от своего дома.

Якобы военнослужащий отказался сложить оружие и открыл огонь по силовикам. Односельчане Дмитрия Перова охарактеризовали его журналистам Gorod48 как хорошего, но своеобразного парня. По их словам, он был добровольцем. Территория его села оцеплена.

Сергей Толмачев, Воронеж

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