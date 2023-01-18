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Коммерсантъ FM
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Дело экс-силовиков пустили по кругу

Суд отменил приговор бывшим высокопоставленным уральским следователю и прокурору

Кассационный суд отправил на пересмотр уголовное дело бывшего заместителя руководителя СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко и экс-заместителя прокурора региона Дмитрия Чуличкова. В 2021 году их отправили в колонию строгого режима за получение взятки от бизнесмена, который просил возобновить уголовное дело о хищении активов его предприятия. Также новым составом суда будет пересмотрено дело адвоката Владислава Вострецова, осужденного за посредничество во взяточничестве и мошенничестве.

Михаил Бусылко

Михаил Бусылко

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Михаил Бусылко

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Решение об отмене приговора бывшим свердловским силовикам Седьмой кассационный суд в Челябинске принял 10 января. В пресс-службе суда «Ъ-Урал» не стали комментировать причины направления дела на пересмотр в Ленинский районный суд Екатеринбурга, однако рассказали, что в период судебного следствия обвиняемые будут находиться в СИЗО. Срок заключения их под стражу продлен до 10 апреля.

Адвокат одного из подсудимых Ирина Куклина заявила «Ъ-Урал», что не может комментировать решение суда без согласования с клиентом.

Юрий Еланцев, представляющий интересы Владислава Вострецова, рассказал РБК, что ему неизвестна мотивировка отмены приговора, поскольку он еще не получил письменное постановление.

Уголовное преследование Михаила Бусылко по делу о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) началось в конце ноября 2019 года. Незадолго до этого по обвинению в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был задержан адвокат Владислав Вострецов. В начале декабря следственные мероприятия начались в отношении зампрокурора региона Дмитрия Чуличкова, против которого дал показания Михаил Бусылко. В декабре того же года президент Владимир Путин отправил бывшего замглавы Следственного комитета России (СКР) в отставку.

Дмитрий Чуличков

Дмитрий Чуличков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Дмитрий Чуличков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Дело высокопоставленных силовиков расследовало четвертое следственное управление Главного следственного управления СКР при поддержке УФСБ. Следователи выяснили, что бизнесмен Виталий Трухин просил своего адвоката Владислава Вострецова решить вопрос о возобновлении уголовного дела в отношении гендиректора АО «Металлургический завод имени Бардина» Александра Пядышева за хищение активов предприятия. Виталий Трухин изначально проходил по этому делу потерпевшим, однако расследование было прекращено.

Владислав Вострецов, как считает следствие, в связи с этим обратился к Михаилу Бусылко, а тот — к Дмитрию Чуличкову.

Виталий Трухин заявлял, что адвокат Вострецов просил у него 4 млн руб. для дачи взятки силовикам, хотя суд в итоге пришел к выводу, что следователь и прокурор рассчитывали получить по 1 млн руб. каждый.

В конце сентября 2019 года расследование дела с потерпевшим Трухиным было возобновлено, и бизнесмен через адвоката начал передавать деньги силовикам. Владислава Вострецова задержали при получении последнего транша для передачи денег замглавы свердловского СУ СКР.

В ходе предварительного следствия Михаил Бусылко, Дмитрий Чуличков и Владислав Вострецов давали показания против друг друга, однако в ходе суда изменили позиции и признались, что оговорили других фигурантов под давлением следователей и в надежде, что уголовное преследование прекратится. Вину подсудимые не признали и просили их оправдать.

В августе 2021 года Ленинский райсуд приговорил Михаила Бусылко к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима, Дмитрия Чуличкова — к девяти годам колонии строгого режима, а Владислава Вострецова — к девяти годам шести месяцам. При этом гособвинение запрашивало куда более жесткие сроки: 11 лет колонии для бывших силовиков и 12 лет для адвоката. Свердловский областной суд в январе 2022 года снизил Владиславу Вострецову срок наказания на два года, до семи с половиной лет колонии.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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