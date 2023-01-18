Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске

Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение о временном закрытии отделения генерального консульства в Мурманске, сообщила пресс-служба ведомства.

«По оценке МИДа, у Финляндии пока нет необходимости содержать офис в Мурманске, так как основные задачи офиса значительно сокращены»,— говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что главный офис генконсульства в Санкт-Петербурге и отделение в Петрозаводске продолжат работу. Решение также не повлияет на работу посольства Финляндии в Москве.

Мурманское представительство было открыто в 1992 году. Оно занималось вопросами иммиграции, двусторонними контактами и развитием регионального и приграничного сотрудничества.

Эрдни Кагалтынов