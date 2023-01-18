Мишустин призвал обеспечить ежедневное восполнение вооружения в зоне спецоперации

Вооруженные силы России должны ежедневно получать необходимую военную технику, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он призвал членов правительства обеспечить «ежедневное восполнение вооружений» для выполнения военными задач спецоперации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Все недостающие по планам прошлого года материально-технические средства должны быть направлены в войска не позднее февраля и в полном объеме»,— добавил Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве (цитата по ТАСС).

Премьер-министр считает, что сейчас важно наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса в «непрерывном режиме».

Сегодня, 18 января, президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге посещает Обуховский завод, на котором изготавливают системы противовоздушной обороны С-400. В ходе беседы с рабочими завода он заявил, что власти думают ввести отсрочку от срочной службы для сотрудников военно-промышленного корпуса, поскольку оборонка загружена и заводы работают «в три смены».

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников