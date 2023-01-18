Касаткина вылетела с Australian Open

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла соотечественнице Варваре Грачевой в первом круге Australian Open. Матч продлился 54 минуты и закончился со счетом 1:6, 1:6.

22-летняя Грачева впервые одержала победу над представительницей топ-10. Для 25-летней Касаткиной лучшим достижением является выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году.

Australian Open проводится до 29 января на покрытии «хард», в основной сетке в общей сложности выступят 14 россиянок. Действующей победительницей является австралийская теннисистка Эшли Барти. Она объявила о завершении карьеры в марте 2022 года.

О том, как проходит турнир, читайте в публикации «Ъ» «С легким жаром».

Лаура Кеффер