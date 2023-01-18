Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в 2022 году в 3,3 трлн рублей

Министерство финансов представило предварительную оценку дефицита федерального бюджета в 2022 году. По данным ведомства, он составил 3 трлн 306,14 млрд руб.

Объем поступивших доходов за 2022 года составил 27 трлн 825 млрд руб., или 111,2% к общему объему доходов федерального бюджета. Исполнение расходов — 31 трлн 131,15 млрд руб., или 131,4% к общему объему расходов федерального бюджета и 97,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Нефтегазовые доходы бюджета достигли 11 трлн 586,2 млрд руб., или 121,4% к показателям на год, нефтегазовые доходы — 16 трлн 239 млрд руб., или 104,9% к показателям на год.

Первичный профицит бюджета в 2022 году составил 1,976 трлн руб.

Правительство на заседании 10 января подвело первые итоги исполнения федерального бюджета 2022 года. Дефицит составил 2,3% ВВП — это и есть примерно 3,3 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет ушел в приемлемый минус».

Дарья Эрозбек