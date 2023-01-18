Генсек ООН заявил о прогрессе по экспорту российских продовольствия и удобрений

ООН достигает прогресса в вопросе экспорта продовольствия и удобрений России и Украины, заявил генсек организации Антониу Гутерриш на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он уточнил, что военные действия на Украине влияют на цены на продовольствие и энергию, торговлю и цепочки поставок, а также на ядерную безопасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: Arnd Wiegmann, Reuters Антониу Гутерриш

Фото: Arnd Wiegmann, Reuters

По мнению генсека ООН, необходимо добиться сотрудничества с частным сектором, «чтобы экспорт украинского и российского продовольствия и удобрений продолжался и был доступным». Он призвал участников этого сектора взаимодействовать, в частности в банковской области, в сфере торговли и доставки. «Мы достигаем прогресса, где это возможно, в частности в организации экспорта продовольствия и удобрений с Украины и из России. Но мы далеки от мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН»,— уточнил Антониу Гутерриш (цитата по ТАСС).

В июле 2022 гожа Россия и Украина при участии Турции и ООН согласовали зерновую сделку. Она предполагает открытие портов Украины для вывоза зерна и устранение препятствий при экспорте российских удобрений и продовольствия. Москва неоднократно жаловалась на сохранение препятствий для российского экспорта. Несмотря на это, по данным Financial Times, доходы России от экспорта удобрений выросли на 70% в 2022 году.

Подробности — в материале «Ъ» «Удобрения устали дорожать».

Лаура Кеффер